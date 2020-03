La Gazzetta sul nuovo stadio: "Vertice club-Comune in video. Ora l’accordo sulle cubature"

In merito al nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Vertice club-Comune in video. Ora l’accordo sulle cubature". Ieri c'è un vertice molto positivo in videoconferenza tra i due club e il Comune, durante il quale si è parlato delle volumetrie extra-stadio, che sono fondamentali per la sostenibilità economica del progetto. Ora manca l'intesa sulle cubature, con il piano regolatore a San Siro che prevede un indice di edificabilità dello 0,35, mentre nel primo progetto dei club si arrivava allo 0,63. Le parti sono quindi al lavoro per trovare un accordo. Il prossimo vertice tra le parti è in programma ad aprile.