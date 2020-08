La Gazzetta sul rinnovo di Ibra: "Corsa contro il tempo"

In merito alla questione del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Corsa contro il tempo". Da oggi riprendono i contatti tra le parti, ma la distanza è ancora piuttosto importante: offerta da 5 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta dello svedese è un ingaggio fisso da 7,5 milioni. Tra una settimana ci sarà il raduno a Milanello e per questo in via Aldo Rossi puntano a chiudere la questione entro la fine di questa settimana.