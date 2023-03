La Gazzetta sul rinnovo di Leao: "Il Milan vuole chiudere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al rinnovo di Rafael Leao, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Il Milan vuole chiudere". Entro 10-15 giorni, i rossoneri vogliono chiudere questa infinita trattativa: o firma o sarà addio in estate. Da via Aldo Rossi continua a filtrare ottimismo e fiducia, anche perchè il giocatore non ha mai nascosto la volontà di voler restare e prolungare.