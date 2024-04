La Gazzetta sull'erede di Giroud: "Guirassy, nuovi contatti"

Per l'addio di Olivier Giroud al Milan manca solo l'ufficialità. Il bomber francese si unirà all'amico Lloris nei Los Angeles FC nella MLS americana, dove si avvierà a concludere la sua carriera. Per questa ragione, la ricerca di una nuova punta in casa rossonera si fa sempre più impellente. Oggi, sulla Gazzetta dello Sport, torna in voga un nome molto chiacchierato soprattutto per la sessione invernale di gennaio: quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda. Il titolo della rosea recita così: "Guirassy, nuovi contatti. Piace, segna e costa poco".

Come riporta oggi la Gazzetta, dopo i tentativi invernali che si erano conclusi in un nulla di fatto sia per l'esplosione di Jovic che per i cambiamenti al Decreto Crescita, i rossoneri avrebbero riallacciato i contatti per Guirassy. Il guineano sta vivendo la sua miglior stagione di sempre con 27 gol segnati tra Bundesliga e DFB Pokal: dopo aver sorpreso tutti nella prima parte di stagione, ha continuato a segnare senza fermarsi anche nella seconda metà. In tutto questo ciò che intriga maggiormente il Milan è la clausola da 17.5 milioni di euro, molto abbordabile. L'ostacolo, come spesso accade, si chiama Premier League: se arrivassero offerte, la precedenza del calciatore verrebbe data al campionato inglese.