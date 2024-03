La Gazzetta sulla Fiorentina: "Beltran e Barak si giocano un posto contro il Milan"

Il prossimo avversario del Milan in campionato sarà la Fiorentina. La sfida si giocherà sabato 30 marzo, alla vigilia di Pasqua, alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi. Una gara importante per le ambizioni di entrambe le squadre e che sarà segnata dal ricordo per la scomparsa del direttore generale viola Joe Barone. Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla squadra di Vincenzo Italiano, anche alla luce di quanto stanno facendo con le rispettive nazionali alcuni dei calciatori. La rosea si concentra in particolare sull'argentino Beltran e sul ceco Barak che potrebbero avere un ruolo da protagonisti contro il Milan.

La Gazzetta dello Sport titola: "Beltran tecnica e gol, Barak fisico e forza. Sfida da trequartisti". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "A segno con l'Argentina under 23 e la Repubblica Ceca, ora si giocano un posto da titolare contro il Milan". Sulla trequarti, contro i rossoneri, sarà assente il grande ex Jack Bonaventura per squalifica e Italiano deve capire come rimpiazzarlo: da una parte c'è Beltran più abile a giocare spalle alla porta e a fare da collante tra centrocampo e attacco; dall'altra c'è Barak più capace di svariare. Nelle prossime ore i due saranno in campo ancora con le nazionali e poi torneranno a Firenze e lì Italiano deciderà come muoversi.