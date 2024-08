La Gazzetta titola con le parole di Fonseca su Leao: "Sarà diverso"

vedi letture

C'era e c'è tanta attesa di vedere come si adatterà Rafael Leao allo stile di gioco del suo connazionale, mister Paulo Fonseca. Il numero 10 rossonero è sportivamente esploso tra le mani di Stefano Pioli che ha capito come farlo maturare ma ora serve un passo in più e il cambio alla guida tecnica può essere lo stimolo giusto. Questo è quello che pensa lo stesso allenatore ex Lille che ieri nel post partita, in cui ha schierato Leao titolare, ha parlato anche di Rafa.

La Gazzetta dello Sport ha titolato proprio con la citazione di Fonseca su Leao: "Sarà diverso da quello visto in passato". Questa la frase completa del nuovo allenatore rossonero sull'esterno lusitano, suo connazionale: "Stiamo lavorando insieme, sono molto soddisfatto. Mi sembra che Rafa sia più propenso a lavorare per la squadra difensivamente. Sono sicuro che sarà un giocatore diverso".