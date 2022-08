La Gazzetta titola così: "Gioca facile, crea col sinistro. CDK pollice alto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Piccolo focus sull'esordio di Charles De Ketelaere sulle pagine della Gazzetta dello Sport questa mattina. Il titolo della rosea recita: "Gioca facile, crea col sinistro. CDK pollice alto". Seppur abbia giocato solamente 25 minuti contro l'Udinese, il belga ha fornito già qualche buono spunto. La posizione in campo prediletta è quella del centro-destra, dove tende a spostarsi per ricevere palla o inserirsi: non è un caso che il giocatore che gli ha fornito il numero più alto di palloni sia stato Calabria (3). Inoltre, sui 10 passagi tentati 9 sono andati a buon fine, denotando un'ottima precisione. Inoltre in 25 minuti ha fatto registrare già due dribbling riusciti. L'inizio è promettente ora i milanisti non vedono l'ora di scoprirlo sempre di più.