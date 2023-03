La Gazzetta titola: "Il Diavolo si svaluta e perde 137 milioni"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha approfittato della pausa per condurre un'analisi sul valore dei giocatori di Milan e Inter, che quest'anno si sarebbero svalutati. Questo il titolo lato rossonero: "De Ketelaere non va, crisi Tomori-Kalulu. Il Diavolo si svaluta e perde 137 milioni".

Il simbolo della svalutazione, per la rosea, è De Ketelaere che neanche giocava al Milan la scorsa stagione: dai 35 milioni con cui è stato acquistato è passato ai 20 attuali. In generale però i migliori giocatori del Milan hanno subito un calo da questo punto di vista, secondo la Gazzetta: Leao è passato addirittura da 150 a 70 milioni; Tomori da 50 a 30; Kalulu da 30 a 20. Anche nuovi innesti come Origi e Adli si sono necessariamente svalutati, per non aver portato ancora granché alla causa rossonera.