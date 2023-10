La Gazzetta titola: “Leao inventa per i nuovi: Pulisic e Okafor a segno”

vedi letture

“Leao inventa per i nuovi: Pulisic e Okafor a segno”, titola così la Gazzetta dello Sport nella prima pagina odierna. I rossoneri si portano a 18 punti in classifica che valgono il primo posto dopo la vittoria contro la Lazio per 2-0. Una prestazione solida da parte della squadra di Pioli.