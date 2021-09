La Gazzetta titola: "Milan, adesso l'Europa"

"Milan, adesso l'Europa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che stasera faranno il loro ritorno in Champions League dopo sette anni in casa del Liverpool. Contro i Reds, ci saranno tanti duelli, ma secondo la Rosea sono in particolare tre quelli che potranno indirizzare il match: Theo Hernandez vs Salah, Kessie vs Fabinho e Leao vs Alexander-Arnold.