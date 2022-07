La Gazzetta titola: "Milan-De Ketelaere. Fumata grigia: l'ultima scadenza è domenica"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport riporta quanto avvenuto ieri a Lugano tra dirigenza rossonera e vertici societari del Bruges: l'incontro per Charles De Ketelaere non ha portato all'accelerata che i Campioni d'Italia speravano. Questo il titolo della rosea: "Fumata grigia. Milan-De Ketelaere: l'ultima scadenza è domenica". Nonostante non sia ancora stato trovato l'accordo tra i club, rimane l'ottimismo in via Aldo Rossi. Per entrambe le società non ha senso continuare oltre la prossima domenica: se non venisse trovato l'accordo entro il 31, ecco che il Milan potrebbe virare definitivamente su Hakim Ziyech.