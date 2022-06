La Gazzetta titola: "Pioli prepara il bis. Milan, cambiare per confermarsi"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta un approfondimento su quello che potrà essere il Milan che verrà, la squadra che dovrà difendere il titolo conquistato nella stagione che si è appena conclusa, anche in relazione ai possibili nuovi acquisti che potrebbero vestire il rossonero dalla prossima stagione sportiva. Il titolo della rosea recita: "Pioli prepara il bis. Milan, cambiare per confermarsi. Renato Sanches e Botman uomini chiave". Secondo il quotidiano sportivo, il tecnico Campione d'Italia potrebbe decidere anche di cambiare modulo l'anno prossimo, in base ai nuovi giocatori che si troverà a disposizione: al Milan e a Pioli piacciono i giocatori versatili. Ecco, dunque che viene proposto un ritorno di fiamma del 4-3-3 con le caratteristiche di giocatori come Sanches, De Ketelaere, Lang ma anche di Adli e Pobega (che ritorneranno alla base) possono essere valorizzate. Ma con l'arrivo di Botman anche la difesa tre potrebbe essere una soluzione, già sperimentata da Pioli in fase offensiva più volte per permettere a Theo di partire libero sulla fascia sinistra.