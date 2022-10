La Gazzetta titola: "Super lavoro in palestra: Origi si è ricostruito tra Belgio e Milanello"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a Origi e al suo recupero che ci si augura possa essere definitivo. La rosea titola: "Super lavoro in palestra: Origi si è ricostruito tra Belgio e Milanello". Dopo il problema muscolare con cui era arrivato a Milano e le due ricadute alla vigilia delle gare contro Sassuolo e Sampdoria (un cui avrebbe dovuto giocare dal primo minuto), Origi stava diventando un caso. Durante la pausa delle nazionali, però, il belga è tornato nella sua terra e si è fatto curare da Lieven Maesschalck, fisioterapista della nazionale dei Diavoli Rossi e già specialista che lavorò con Shevchenko e Pippo Inzaghi. Al suo fianco è arrivato da Milano anche Stefano Mazzoni, responsabile dello staff medico del Milan. Origi è stato rimesso a lucido e la partita contro il Monza, e non solo, hanno dimostrato quanto l'ex Liverpool sembra essere sulla via della piena condizione.