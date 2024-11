La posta in palio è alta. Tuttosport: "Milan-Juventus, esame scudetto"

Domani pomeriggio a San Siro in palio ci saranno molto più di tre punti per Milan e Juventus. Entrambe le squadre non si possono permettere alcun passo falso se vogliono alimentare il sogno scudetto, in modo particolare quella di Paulo Fonseca, decisamente in ritardo rispetto a quella di Thiago Motta, ancora imbattuta in campionato ed a due punti dal Napoli capolista.

Sarà dunque una sfida ad alta quota, una di quelle che potrebbero decidere una stagione, come scritto questa mattina anche da Tuttosport, che si è sbilanciato titolando "Milan-Juventus, esame scudetto", non facendo nessuna esclusione per via della classifica, perché quest'anno la Serie A è combattuta al punto che sembrerebbe quasi aspettare anche chi sta un po' più in ritardo rispetto alle altre.