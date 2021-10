La Repubblica in apertura: "Lazio-Inter, 3 a 1 con rissa. Il Milan in vetta"

"Lazio-Inter, 3 a 1 con rissa. Il Milan in vetta". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Successo casalingo ieri per la Lazio che, dopo essere andata sotto 1-0 con un rigore di Dzeko, ha vinto in rimonta contro l'Inter. Non sono mancate le polemiche per il 2-1 di Felipe Anderson, segnato con Dimarco a terra. Alla sera invece il Milan si è imposto 3-2 sul Verona di Tudor dopo essere andato in doppio svantaggio conquistando momentaneamente il primo posto in classifica.