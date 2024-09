La Repubblica: "Profondo Reds. Milan travolto e fischiato"

vedi letture

E pensare che la serata per il Milan si era anche messa bene. Il gol di Pulisic aveva illuso tutti dalle parti di San Siro, giocatori compresi, che dal quindicesimo minuto del primo tempo hanno spento la lampadina sparendo completamente dal campo.

Una prestazione del genere i tifosi del Milan difficilmente se la dimenticheranno, così come servirà del tempo prima che si torni a dare fiducia ad una squadra che ieri l'ha persa una volta e per tutte. In merito alla disfatta della formazione rossonera all'esordio nella nuovissima Champions League, La Repubblica ha questa mattina titolato "Profondo Reds. Milan travolto e fischiato", ricollegandosi alla rumorosissima contestazione che la Curva Sud Milano ha fatto partire a pochissimi minuti dal triplice fischio.