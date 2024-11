La Repubblica: "Reijnders fa il Leao, il Milan si rilancia e sfida Ancelotti"

Il Milan vince ma non convince a Monza, ma l'importante era ripartire in campionato e portare a casa tre punti fondamentali che non solo permettono alla classifica rossonera di tornare a muoversi, ma anche di dare morale alla squadra di Paulo Fonseca in vista dell'importante e suggestiva sfida di Champions League contro il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti in programma martedì sera al Santiago Bernabeu alle ore 21.00.

One man show ancora una volta di Tijjani Reijnders, che con la rete di ieri ha quasi eguagliato lo score della passata stagione. E sull'olandese e la sfida europea di metà settimana che questa mattina La Repubblica si è soffermata, titolando: "Reijnders fa il Leao, il Milan si rilancia e sfida Ancelotti".