La Stampa, Roberto Mancini: "Vi spiego io la nuova Serie A"

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa, nella parte centrale della prima pagina, pone l'accento sulle dichiarazioni del commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini: "Vi spiego io la nuova Serie A", il titolo scelto dal noto giornale torinese. L'ex allenatore dell'Inter - si legge a pagina 29 - spiega: "Ritrovare il campionato di calcio è come ritrovare la normalità. Sarà difficile sia per gli allenatori ed i giocatori: abituiamoci come in Bundesliga, almeno per le prime due giornate, a ritmi bassi, pochissimi contrasti, poche proteste. Per lo scudetto Juventus e Lazio avvantaggiate, ma non darei l'Inter tagliata fuori. Le 17:00 orario che aumenterebbe il disagio di una situazione già anomala. Egoisticamente avrei preferito lo stop definitivo".