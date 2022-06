La Stampa su Zaniolo: "Tutti lo vogliono, nessuno lo prende"

MilanNews.it

Uno degli oggetti più pregiati del mercato è sicuramente Nicolò Zaniolo, tanto più che il giocatore non ha ancora trovato un accordo con la Roma per ilm suo rinnovo di contratto che scade nel 2024. La Stampa oggi in edicola però titola sul talento giallorosso: "Tutti lo vogliono, nessuno lo prende". Tante squadre italiane ed estere sono sul giocatore ma ancora nessuna ha provato l'affondo decisivo. Il Milan, nello specifico, ha chiesto informazioni per il gicoatore ma al momento lo ritiene troppo costoso.