La Stampa sul Torino: "Ultima chiamata!"

L'edizione odierna de La Stampa titola in apertura della sua sezione sportiva: "Ultima chiamata!". Ferito. E imprevedibile. Il Toro entrerà a San Siro con il peso, per certi versi insopportabile, della notte delle streghe: sette gol nella propria porta che hanno rovesciato la storia granata per mano di Ilicic e sinfonia. Da qui una ferita incalcolabile e che richiede una cura tanto profonda quanto lo choc subito. A San Siro entrerà anche l'imprevedibilità di una squadra che, se non lo è nel gioco, lo è stata, fino ad ora, nel suo cammino: più volte al tappeto, più volte abile ad aggrapparsi al proprio carattere e alle proprie conoscenze. Così, ad esempio, dopo il rovescio con la Spal prima di Natale perché il blitz di Roma, davanti ai ragazzi di Fonseca, non fu frutto del caso.