La Stampa titola: "Milan, deficit post Mondiale. Il gioco di Pioli è scomparso"

L'inizio di 2023 che ha avuto il Milan non era sicuramente quanto si erano immaginati i tifosi nel corso ella pausa di quasi due mesi per il Mondiale. Il torneo in Qatar ha lasciato delle scorie, non solo su alcuni giocatori, ma su tutta la rosa che è tornata in campo nel nuovo anno senza brillantezza e senza il gioco che l'aveva caratterizzata sotto al gestione di Pioli. Per questo stamattina La Stampa titola così: "Milan, deficit post Mondiale. Il gioco di Pioli è scomparso".