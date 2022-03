La Stampa: "Torino decisivo per la volata scudetto: Juric sfiderà Inter, Milan e Napoli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Stampa si concentra sul calendario del Torino ed evidenzia l'importanza che avranno i granata sull'assegnazione dello scudetto. La squadra di Juric, in cerca del grande colpo, deve ancora affrontare Inter, Milan e Napoli, rispettivamente il 13 marzo, il 10 aprile e alla terzultima di Serie A. Il club di Cairo vuole l'impresa per attirare su di sé i riflettori dell'Italia calcistica e domenica sera ci sarà la seconda occasione, dopo quella dello Stadium dove il match finì 1-1, per annacquare una tendenza poco fortunata, che vede il Torino giocare bene, ma raccogliere poco contro le big.