La suggestione della Gazzetta: "Leao chiama Gyokeres"

La scena ha fatto il giro del web rossonero: al termine dell'amichevole tra Portogallo e Svezia, il 10 del Milan Rafael Leao si è avvicinato a Viktor Gyokeres, punta dello Sporting Lisbona, e i due si sono scambiati maglia e qualche parola di stima. Il centravanti svedese, che è inserito nella lista degli obiettivi rossoneri per la prossima estate, ha rivelato a fine gara: "E’ un giocatore fantastico e ammiro il suo lavoro. Dopo la partita mi ha detto che avevo giocato bene e io ho risposto che anche lui non aveva fatto male…". I due si sono scambiati anche il follow su Instagram e i tifosi rossoneri hanno cominciato a sognare, un sogno che li ritrae entrambi con la maglia rossonera nella prossima stagione.

Per questo motivo oggi la Gazzetta dello Sport titola così: "Leao chiama Gyokeres. E' già intesa con Rafa. Il Milan ha un asso in più da giocare nella corsa al 9". Non sarà ovviamente Rafa a condurre la trattativa e i due si sono solo scambiati un saluto a fine partita ma il fatto che Gyokeres apprezzi il calciatore rossonero può essere sicuramente un buon motivo per essere quantomeno interessato a un eventuale trasferimento in rossonero, per lo svedese. Nel sottotitolo si legge: "Stima in campo e sui social: la coppia si piace. Il bomber dello Sporting costa 50 milioni, ma il portoghese e Ibra possono aiutare".