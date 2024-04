La testa del Milan sul mercato, Gazzetta: "Da Zirkzee a Sesko, tutto sul 9"

Il Milan sarà atteso da una lunga estate, che comincia praticamente adesso. I rossoneri sul campo sono chiamati a reagire dopo un mese di aprile fino a questo momento orribile e dovranno mettere la definitiva conferma sul secondo posto. Fuori dal campo starà invece alla dirigenza trovare e lavorare per ridurre il gap con l'Inter che oggi vale 17 punti in classifica, troppi se ti chiami Milan. Per questo sono partite le riflessioni sul nuovo allenatore ma sono iniziate anche quelle per il prossimo calciomercato, in particolare alla ricerca del nuovo centravanti che sostituirà Olivier Giroud.

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, propone un'analisi di quelle che potrebbero essere le scelte del Diavolo nella prossima estate di trattative. Il titolo recita: "Da Zirkzee a Sesko, tutto sul 9. Fofana prima scelta in mezzo". Ma prima bisogna aspettare il nuovo allenatore: "Il nuovo tecnico dirà la sua sul centravanti: spesa da almeno 50 milioni. In corsa c'è anche David". I nomi principali sono quelli di Joshua Zirkzee, ieri tornato al gol con il Bologna, e Benjamin Sesko del Lipsia. C'è anche la soluzione Jonathan David (Lille) che potrebbe essere la più vantaggiosa in termini economici. Santiago Gimenez, come i primi due, richiede una spesa da minimo 50 milioni. Riflessioni anche sul centrocampo dove Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco, è uno dei nomi più caldi. In difesa si seguono soprattutto Brassier, Adarbioyo e Lacroix.