La Verità: "Maldini via dal Milan, Pioli in bilico. Perplessi i giocatori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Maldini via dal Milan, Pioli in bilico. Perplessi i giocatori" scrive La Verità in prima pagina quest'oggi. Ieri l'ufficialità della separazione con Paolo Maldini, oggi dovrebbe arrivare anche l'ufficialità dell'addio a Ricky Massara. Rivoluzione rossonera dettata dal patron Cardinale. Perplessi anche i calciatori rossoneri: Maldini non era solo un dirigente.