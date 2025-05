Le due facce della stessa medaglia. Il QS: “Paradiso Bologna. Diavolo in castigo”

Come in ogni finale c’è la parte vittoriosa e quella vinta, quella che festeggia e quella spiega. Insomma, le due facce di una stessa medaglia, e a differenza di quanto successo in Supercoppa, quella negativa è spettata al Milan in questo caso.

La formazione di Sergio Conceiçao è stata piegata da sulla di Vincenzo Italiano per via del gol al 52esimo di Dan Ndoye, che ha fatto di tutto per tornare dal suo infortunio proprio per questa partita. E sui due famosissimi lati della medaglia Il QS ha questa mattina titolato: “Paradiso Bologna. Diavolo in castigo”, che potremmo anche dire essere meritato dopo una stagione dove il Milan non ha mai reso ai livelli che ci si aspettano da una squadra della sua importanza.