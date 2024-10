Le scelte di Fonseca, il CorSport: "Leao in panchina, Loftus vicino a Fofana"

vedi letture

La vigilia della partita contro il Napoli, che si gioca questa sera alle 20.45 a San Siro, è stata forse - fino a questo momento - la più tosta per Paulo Fonseca da quando è sulla panchina del Milan, se si considerano le scelte da fare. Infatti i rossoneri registrano per questa gara diverse assenze pesanti per i motivi più disparati. Non c'è Theo Hernandez e non c'è Tijjani Reijnders, entrambi assenti per squalifica. E poi non ci sono tre infortunati come Gabbia, Abraham e Jovic, oltre ai due lungodegenti Bennacer e Florenzi.

Questo comporta delle scelte da parte di Fonseca che, da parte sua, non si fa troppi problemi e va verso l'esclusione per scelta tecnica anche di un altro titolarissimo sulla carta, Rafael Leao. Così oggi il Corriere dello Sport titola sulle scelte di Fonseca: "Leao in panchina, Loftus vicino a Fofana". Al posto del portoghese ci sarà una nuova chance per Noah Okafor. Accanto a Fofana invece prenderà posto Loftus che, lasciando scoperta la trequarti, farà slittare Pulisic al centro dietro Morata e Chukwueze verrà inserito a destra. Dietro è possibile che rimanga fuori anche Tomori: si prepara la coppia Thiaw-Pavlovic.