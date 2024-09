Leao risponde in campo, la Gazzetta: "Il figliol prodigo: Rafa dà spettacolo"

Accusato nelle ultime settimane dalla critica sia per le sue prestazioni che per le risposte fuori dal campo, e in particolare sui propri canali social, ieri Rafael Leao ha fatto parlare il suo talento. Come tutto il fronte offensivo rossonero, il portoghese ha giocato una grande partita, prendendosi anche i complimenti personalizzati del suo tecnico che lo ha sostituito nel corso del secondo tempo per tenerlo fresco in vista di Liverpool e Inter. Intanto la Gazzetta dello Sport titola così: "C'è Leao, il figliol prodigo".

Nel sottotitolo viene aggiunto: "Rafa dà spettacolo con Theo: scordato il cooling-break". E poi ancora si legge: "Il portoghese incanta sulla fascia sinistra. Il francese lo segue: il caso è alle spalle". Sono loro a sbloccare e sciogliere i rossoneri dopo neanche due minuti: "In 88 secondi la coppia rossonera ha disegnato il gol dell'1-0. Poi l'abbraccio tra Rafa e Fonseca...". Adesso però viene il bello che è anche difficile: "Martedì il Liverpool in Champions, poi il derby in campionato: il Milan si affida ai due big".