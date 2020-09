Libero - Milan, la dirigenza rossonera è al lavoro per Milenkovic e un vice Ibrahimovic

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Libero, in edicola quest'oggi, la dirigenza rossonera è al lavoro per rafforzare la squadra di Stefano Pioli. Oltre alla trattativa difficilissima per Nikola Milenkovic, per cui la Fiorentina resiste, i rossoneri sono al lavoro per un vice Ibrahimovic considerate le temporanee assenze di Rebic e Leao e la sola presenza del giovane Colombo. Sempre secondo Libero, il club Viola potrebbe aprire ad una cessione per Chiesa.