MilanNews.it

“Milan e Inter, derby infinito”, titola così il QS nella prima pagina di questa mattina in edicola. L’Inter troverà sulla propria strada l’Udinese, mentre il Milan sfiderà la Fiorentina in piena lotta per l’Europa. Rossoneri momentaneamente capolisti a +2 dalla squadra di Inzaghi anche dopo il recupero di Bologna-Inter, terminata con un successo per i rossoblu.