Meno 1 al derby, Tuttosport: "Pioli-Inzaghi, monta la tensione"

Manca solamente un giorno al derby tra Milan e Inter. Quest'anno dal sapore totalmente opposto per le due squadre. Da una parte ci sono i nerazzurri che hanno il primo match point per la seconda stella. Dall'altra parte ci sono i rossoneri appena eliminati dall'Europa League, con Pioli ai saluti e con l'incubo della possibilità di vittoria dello scudetto dei cugini davanti al naso. Due animi contrapposti che potrebbero anche influire nel corso della gara. Per questo in edicola stamattina Tuttosport ha titolato così per presentare il derby della Madonnina: "Pioli-Inzaghi, monta la tensione".

Nell'occhiello vengono espressi i due stati d'animo: "Derby con obiettivi all'opposto per i due tecnici: il milanista prova a salvare la faccia, l'interista è pronto a scrivere la storia con un'ultima, crudele, stilettata". Nel sottotitolo, invece, viene chiarita la posizione di Stefano Pioli, sempre più lontano dalla panchina rossonera: "Il tecnico milanista rischia la sesta sconfitta di fila nella stracittadina e l'onta di vedere i rivali che gli celebrano lo scudetto in faccia". Poi Tuttosport aggiunge ancora: "Il futuro di Pioli, comunque, ormai è segnato: si va verso l'addio".