Mercato già protagonista: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

Mancano ancora otto giornate al termine del campionato di Serie A Enilive, più una semifinale di Coppa Italia, eppure questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi già si leggono progetti e congetture di calciomercato per il Milan. Forse perché i rossoneri sono ormai tagliati fuori dalla corsa a un posto Champions League, forse perché la ricerca per il nuovo direttore sportivo porta con sè inevitabili discussioni sul futuro tecnico della rosa, fatto sta che oggi si leggono le prime suggestioni.

In particolare è la Gazzetta dello Sport a mettere la lente di ingrandimento sul mercato futuro del Milan e a fornire una precisa linea guida che potrebbe essere seguita, specialmente se l'arrivo di Fabio Paratici dovesse essere confermato. La rosea titola così questa mattina: "Milan d'Italia. Da Lucca a Pellegrini: le facce da Diavolo". Nel sottotitolo esce fuori qualche nome in più: "La svolta di RedBird: giocatori e tecnico che conoscono la A. In lista anche Chiesa e Udogie". Un flash anche sulle regole a cui è sottoposto Fabio Paratici nel sui periodo di squalifica: "Fino al 20 luglio non può fare mercato".

Il Corriere dello Sport questa mattina, invece, in taglio basso solleva la questione centravanti che in casa Milan sta vedendo un nuovo cambio di gerarchie: "Milan, Abraham scavalca Gimenez. Tammy ancora titolare con la Viola". Domani sera i rossoneri saranno in campo a San Siro contro la Fiorentina. E se Tuttosport non fa accenni al Milan, il QS scrive: "Paratici a un passo. Per il tecnico idea Italiano".