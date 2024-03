Mercato Milan, Gazzetta: "Il Bayern punta Theo e si prepara all'assalto"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Il Bayern punta Theo e si prepara all'assalto". Il Bayern Monaco potrebbe perdere in estate Alphonso Davies che si è promesso al Real Madrid e il primo nome della lista per sostituirlo è quello del terzino rossonero che ieri è stato premiato a Milanello per il traguardo delle sue prime 200 presenze con il Diavolo in tutte le competizioni.

In Germania si parla di un possibile affare da 60-70 milioni di euro, ma difficilmente il Milan darà il suo ok a certe cifre. Serviranno almeno 100 milioni per strappare ai rossoneri uno dei terzini sinistri più forti del mondo. In via Aldo Rossi non hanno intenzione di cederlo, anzi puntano a iniziare presto i colloqui con il giocatore e il suo entourage per il rinnovo (l'attuale contratto scade nel 2026).