Mercato Milan, Gazzetta: "Kamada, ci siamo: guadagnerà 3 milioni. E si stringe per Loftus"

In merito al mercato rossonero per il centrocampo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Kamada, ci siamo: guadagnerà 3 milioni. E si stringe per Loftus". Il Milan ha di fatto chiuso l'arrivo a zero del giapponese che svolgerà le visite mediche con il Diavolo dopo l'ultimo match di campionato contro il Verona. Ma il club di via Aldo Rossi non si ferma qui e continua a lavorare con il Chelsea per portare a Milanello il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek.