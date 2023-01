Mercato Milan, Gazzetta: "Maldini in campo per Zaniolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Maldini in campo per Zaniolo". I rossoneri ci stanno provando per l'attaccante italiano, ma non sarà facile nonostante la ferma volontà del dt milanista di portarlo a Milanello. Al momento, con il club giallorosso, c'è distanza sia sul prezzo che sulla formula dell'operazione.