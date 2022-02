Mercato Milan, Gazzetta: "Mazraoui si fa avanti: i rossoneri valutano. Poi Botman-Sanches"

In merito al mercato estivo del Milan in vista della prossima stagione, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Mazraoui si fa avanti: i rossoneri valutano. Poi Botman-Sanches". Il terzino è in scadenza con l'Ajax e si è proposto anche al club di via Aldo Rossi che sta riflettendo sul da farsi. Restano vive poi le piste Sven Botman per la difesa e Renato Sanches per il centrocampo.