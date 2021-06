Mercato Milan, Gazzetta: "Mediana da rinforzare: da Fofana a Kamara, scatta il talent francese"

Rinforza la mediana non è una priorità in questo momento, ma in questa finestra di mercato invernale il Milan dovrà rinforzare anche quella zona di campo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Mediana da rinforzare: da Fofana a Kamara, scatta il talent francese". Secondo La Rosea, Kessie, Bennacer e Tonali non possono bastare, anche perchè a gennaio è in programma la Coppa d'Africa e quindi i due titolarissimi del centrocampo milanista saranno assenti per quasi un mese. Per rinforzare il centrocampo, il Milan guarda ancora una volta in Francia dove piacciono Youssouf Fofana del Monaco, Boubacar Kamara del Marsiglia e Mahdi Camara del Saint-Etienne.