Mercato Milan in difesa, Gazzetta: "Pavlovic si avvicina. Con Thiaw in Premier, ecco Lucumì o Igor"

In merito al mercato del Milan in difesa, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Pavlovic si avvicina. Con Thiaw in Premier, ecco Lucumì o Igor". Va avanti bene la trattativa con il Salisburgo per Pavlovic che vuole a tutti i costi vestire la maglia rossonera e lo ha ribadito anche al club austriaco, tanto da aver rifiutato l'Atletico Madrid.

Il serbo potrebbe non essere l'unico centrale che arriverà a Milanello in questa finestra di mercato: se infatti ci sono dovesse essere una cessione, come per esempio quella di Malick Thiaw al Newcastle, allora a quel punto il Milan dovrebbe prendere un altro difensore. Tra i nomi che potrebbe interessare al Diavolo, che chiede non meno di 40 milioni di euro per dare il via libera alla partenza del tedesco, ci sono quelli di Igor del Brighton e di Lucumi del Bologna.