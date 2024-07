Mercato Milan, la Gazzetta: "Secondo colpo. Pavlovic, ci siamo"

Dopo un approfondimento accurato sul primo Milan stagionale di Paulo Fonseca, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle operazioni in entrata del Diavolo, parlando di un secondo colpo addirittura imminente dopo quello che ha visto Alvaro Morata diventare in settimana la nuova prima punta della formazione rossonera.

Il giocatore in questione potrebbe e dovrebbe essere Strahinja Pavlovic del RedBull Salisburgo, giocatore sul quale dalle parti di Casa Milan si starebbe lavorando da tempo e che avrebbe già comunicato la sua volontà al club austriaco di trasferirsi in rossonero, affascinato dalla possibilità di poter giocare e vivere in una città così importante come Milano.

In merito all'andamento della trattativa, la rosea ha scritto che nonostante una richiesta iniziale di 30 milioni di euro, "l’operazione può essere chiusa attorno a quota venti milioni, magari inserendo un paio di milioni di bonus. Non va esclusa neppure una percentuale sulla futura rivendita, magari per abbassare ulteriormente la parte fissa. Di certo nei prossimi giorni la trattativa è destinata a prendere quota". L'obiettivo è quello di avere Pavlovic per la tournée negli Stati Uniti, magari non in tempo per la partenza di giovedì, ma vederlo arrivare oltreoceano potrebbe far tirare un enorme sospiro di sollievo a Paulo Fonseca.