Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Assalto a Lukaku"

In merito alle mosse di mercato del Milan, che è sempre a caccia di un nuovo centravanti, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Assalto a Lukaku". Visto che il nodo commissioni per Zirkzee non si scioglie, i dirigenti del Diavolo stanno valutando anche altre piste e una di queste porta a Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito alla Roma.

I rossoneri stanno parlando con i Blues per provare a convincerli a cedere in prestito il belga, che è attualmente impegnato all'Europeo con la sua nazionale e solo dopo la fine degli impegni con il Belgio prenderà una decisione sul suo futuro. L'ex Inter ha comunque già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero ed è molto intrigato dalla possibilità di tornare a Milano.