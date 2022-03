Mercato Milan, Tuttosport: "Arriva anche Origi: in attacco piace il parametro zero"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "Arriva anche Origi: in attacco piace il parametro zero". I rossoneri sono vicini a chiudere un altro colpo a zero in attacco dopo Ibrahimovic, Mandzukic e Giroud: è molto vicino infatti l'accordo con l'attaccante che è in scadenza con il Liverpool. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per arrivare alal fumata bianca (contratto da 4 milioni di euro a stagione).