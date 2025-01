Mercato Milan, Tuttosport titola: "Affondo per Joao Felix"

In merito al mercato di gennaio del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Affondo per Joao Felix". Già nella giornata di oggi si potrebbe definire la trattativa per l'arrivo in rossonero di Kyle Walker, difensore del Manchester City che sbarcherà a Milanello in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a cinque milioni. Ma la campagna acquisti invernale del Diavolo non si fermerà al difensore inglese perchè in via Aldo Rossi sanno bene che servono rinforzi sia in attacco che a centrocampo.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, abbandonata la pista Rashford, Joao Felix è un profilo molto apprezzato da Sergio Conceiçao che non è il goleador che manca al Milan, ma può portare anche lui gol, assist e qualità. Il suo agente Jorge Mendes, che è lo stesso del tecnico rossonero, è già al lavoro per mediare con il Chelsea e provare a convincerli a cedere il suo assistito in prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo, invece, si valuteranno diversi profili.