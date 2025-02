Milan a lavoro verso il Verona. La Gazzetta: "Stamani a Milanello presente la dirigenza"

Archiviare la sconfitta di Rotterdam e trovare quantomeno continuità di risultati in campionato per risalire la classifica ed alimentare l'obiettivo quarto posto, soprattutto dopo che la Spagna ha superato nel ranking UEFA l'Italia, notizia più che pessima per il Milan perché significherebbe perdere la possibilità di avere la quinta squadra in Champions anche l'anno prossimo.

Domani sera a San Siro sarà ospite il Verona, squadra in estrema difficoltà ma che, proprio come la formazione di Conceiçao, è alla ricerca di punti importanti per il raggiungimento del proprio obiettivo stagionale, la salvezza. La partita rischia dunque di pesare molto più di tre punti, motivo per il quale scrive La Gazzetta dello Sport che "Stamani a Milanello presente la dirigenza".

Visita, questa, che non sarà incentrata per parlare alla squadra o reduarguirla per mercoledì, perché è già stato fatto abbastanza, ma semplicemente per farla entrare nell'ottica che vincere contro il Verona, ed il Feyenoord martedì, è fondamentale per il proseguo della stagione del Diavolo.