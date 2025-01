Milan alla ricerca di una figura dirigenziale. Tuttosport: "Prende quota Modesto come ds"

vedi letture

I disastri quest'anno sarebbero stati fatti non solo a livello di campo, ma anche dirigenziale. Basti pensare che a 6 mesi dalla tanto elogiata finestra estiva di trasferimenti, il Milan ha sconfessato ogni operazione in entrata meno che una, quella che riguarva Youssouf Fofana, perno del centrocampo rossonero prima con Paulo Fonseca e poi con Sergio Coneciçao.

Ma per il resto gli altri, da Emerson Royal a Pavlovic, passando per Abraham e Morata, sono stati tutti messi all'uscio della porta, con lo spagnolo addirittura prossimo a trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Sono stati commessi dunque degli errori ai quali il Milan starebbe ora cercando di porre rimedio in questo calciomercato. Lo sta facendo adesso e lo farà sicuramente in estate, affiancando al gruppo di lavoro rossonero una figura dirigenziale esperta, o meglio, un direttore sportivo, ruolo rimasto libero dopo l'esonero di D'Ottavio.

Su questo delicato discorso è intervenuto questa mattina Tuttosport, che ha titolato "Prende quota Modesto come ds", profilo tra le altre cose approfondito su questi lidi proprio nella giornata di ieri (CLICCA QUI).