Milan, aria di intesa con Maldini. Gazzetta: “Ora emergono significativi segnali di distensione”

Fonte: tuttomercatoweb.com

Secondo La Gazzetta dello Sport, in attesa del faccia a faccia tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini in via Aldo Rossi emergono significativi segnali di distensione. Il concetto che è stato espresso in queste ore dai vertici societari è: “Per il bene del Milan”. L’impressione è che in questi frangenti nessuno voglia alzare delle barricate preferendo trovare punti di incontro sugli obiettivi necessari per rinforzare la squadra. Il numero uno di RedBird è atteso nelle prossime ore a Milano per il signing e successivamente incontrerà il dt rossonero per parlare del nuovo progetto del club di via Aldo Rossi.