Milan campione d'Italia, Tuttosport in apertura: "Onore al Diavolo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Onore al Diavolo" scrive Tuttosport in apertura celebrando il trionfo del Milan. Undici anni dopo l'ultima vittoria, i rossoneri tornano a vincere il campionato di Serie A. Vittoria per 3-0 della formazione di Stefano Pioli all'ultima giornata contro il Sassuolo e festa milanista in un Mapei Stadium a tinte rossonere. Inter seconda tra applausi e lacrime.