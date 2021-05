Milan-Champions e Inter-scudetto, Corriere della Sera: "L'ora dei verdetti"

"L'ora dei verdetti". Titola così a pagina 40 il Corriere della Sera in riferimento a Inter e Milan. Lo scudetto per i nerazzurri e la Champions per i rossoneri. L'Inter potrebbe diventare campione già a partire da questa giornata se l'Atalanta non dovesse vincere domani e la squadra di Conte dovesse fare bottino pieno contro il Crotone. Mentre per il Milan è il momento di rialzare la testa e di dare tutto, scrive il quotidiano. "Proviamoci fino alla fine", ha detto mister Pioli in conferenza, nel tentativo di trovare una svolta e un ritorno al passato per arrivare tra le prime quattro.