Milan, con Pioli può restare anche Ibra. Ma Gazidis frena: "Non lo so"

"Preferirei non parlare di un singolo giocatore, ci sono altri ragazzi nella stessa situazione di Ibra, con incertezze sul futuro". Lo ha dichiarato, come riporta Tuttosport, l’a.d. del Milan, Ivan Gazidis. "Abbiamo poco tempo fra questa e la prossima stagione - ha aggiunto il dirigente rossonero - dobbiamo pensarci e agire rapidamente. Però ricordo che queste cose le si decidono in due, a volte bisogna avere la forza di prendere decisioni importanti. Se peserà il duro confronto avuto con Ibra a Milanello? Non amo entrare in questo tipo di narrativa, non esiste un Gazidis contro un giocatore, esiste il Milan e parliamo del suo insieme. Dico che bisogna prendere le difficoltà personali e trasformale in energia positiva per il club, così come ha fatto Pioli che ha gestito benissimo il periodo del lockdown e le voci quotidiane sulla sua possibile sostituzione. Questo messaggio non è diretto a Ibrahimovic, ma vale per tutti. Se con la conferma di Pioli aumentano anche le chance di Ibra di rimanere? Non lo so".