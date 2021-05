Milan, Corriere dello Sport: "Futuro da grande anche senza Champions"

"Futuro da grande anche senza Champions". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica questa mattina al Milan. "Il quinto posto sarebbe una beffa sportiva - si legge a pagina 12 - ma i 30-35 milioni in meno dell’Europa League non mettono a repentaglio il progetto di crescita. Passivo dimezzato, ingaggi sostenibili e conti in ordine: il club in estate potrà eliminare le lacune che hanno frenato la squadra negli ultimi mesi".