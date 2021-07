Milan, Corriere dello Sport: "Sprint su Giroud"

Il Milan spera che il caso Giroud si possa sbloccare a breve. Come riporta il Corriere dello Sport, il francese resta la prima scelta per l’attacco, ma bisogna superare lo scoglio del legame annuale con il Chelsea. Il club rossonero vorrebbe provare a chiudere l’affare in questa settimana, in modo da avere Giroud a disposizione entro metà luglio. A questo punto della trattativa sarà importante il lavoro del giocatore stesso, che dovrà forzare la mano per ottenere il via libera da Abramovic. La dirigenza milanista spera di avere delle buone notizie entro il weekend.